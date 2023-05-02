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Броднев Егор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Броднев
Имя
Егор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
1762. БРОДНЕВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, 17 л., Костромск. у., Мисковск. в, с. Жарки. Н. С. 1 уч. г. Костромы. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 мая 923.

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