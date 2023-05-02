Хромцова Александра Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромцова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3582. ХРОМЦОВА, АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 18 л. Гр. Устюжск. у., Трегубовск. в., д. Опалинсова;— Н. С. 1 уч. г. В.-Устюга. Кража, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 окт. 922.
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