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Николаев Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10068. НИКОЛАЕВ (он же ГАРИН) ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 46 л., Романо-Борисоглебск. у., Шаготск. в., д. Герасимовск. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 12 июля 923.

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