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Григорьев Григорий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Григорий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
993. ГРИГОРЬЕВ, ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 70 л. Гр. Туринск. у., Котукск. в., д. Планьмы;— Н. С. 1 уч. Туринск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. в мае 922.

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