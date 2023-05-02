Самофалов Тимофей Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самофалов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 522
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26352. САМОФАЛОВЪ, Тимоѳей Ильинъ. Ув. въ зап. ряд. изъ кр. Мелитопольск. у., с. Михайловки (плотн.), 25 л.; приг. М. С. 1 уч. Мелитопольск. окр., по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 11 Сент. 1886 г.
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