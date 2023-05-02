Шохин Дмитрий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шохин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15224. Шохин Дмитрий Алексеев., 22 л., Моршанск. у., Ново-Томниконск. к., с. Ванова. Томск. Г. С. Ст. 59⁸, л. с. 8 л. 8 окт. 927.
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