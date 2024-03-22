Онисимов Мирон Ефренов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Онисимов
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Ефренов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49342. О(А)НИСИМОВЪ, МИРОНЪ ЕФРЕновъ. К. Курган. у., Чернавск. в., д. Обуховой, 18 л.; — М. С. 1 уч. Курган. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 22 Апр. 905.
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