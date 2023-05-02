Котюк Давид Минов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котюк
- Имя
- Давид
- Отчество
- Минов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134454. КОТЮКЪ, ДАВИДЪ МИНОВЪ. К. Уманск. у., в. и с. Христиновки, 34 л.; — Уманск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 148, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 23 Окт. 909.
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