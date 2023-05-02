Гаврилов Василий Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144313. ГАВРИЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ЕВстафьевъ (онъ же Щербаковъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Вышняго Волочка, 36 л.; — Тверск. О. С. 7 Окт. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 12 Нояб. 909. | 900 1632 2 ч. 1655 У. | 903 94775 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 46810. | 900 88836 1655 У. | 98 86704 1655 У. | 96 28532 169 М. | 97 16042 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.