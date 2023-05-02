Чаплыгин Даниил Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чаплыгин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 636
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28433. ЧАПЛЫГИНЪ, Даніилъ Прохоровъ. Ув. въ зап. ряд. (кровельщ.), 24 л.; род. и прип. Курск. у., Ямск. в., въ слоб. Ямской; приг. М. С. 1 уч. г. Екатеринослава, по 169, 170 и 8 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 23 Янв. 1887 г.
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