Куприков Ксенофонт Варлаамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприков
- Имя
- Ксенофонт
- Отчество
- Варлаамович
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5809. КУПРИКОВ, КСЕНОФОНТ ВАРЛААМОВИЧ, 39 л. Гр. Жиздрикск. у., Крапивинск. в. и с.; — Н. С. Кузнецк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 мая 020.
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