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Древин Трофим Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Древин
Имя
Трофим
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4083. ДРЕВИН ТРОФИМ ДМИТРИЕВИЧ, 22 г., Петергофск. у., Гостилицк. в., д. Новой Бури. Иркутск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2. лиш. св. 2 г. Исп. 15 февр. 923.

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