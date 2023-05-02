Реуцева Матрена Маркелова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Реуцева
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Маркелова
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50042. РЕУЦЕВА, МАТРЕНА МАРКЕЛОВА. Мщ. г. Бендеръ, 50 л., рд. въ г. Тирасполѣ; — Тираспольск. У. С., 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 17 Іюня 904 (Вѣр.).
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