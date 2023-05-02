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Реуцева Матрена Маркелова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Реуцева
Имя
Матрена
Отчество
Маркелова
Дата исполнения приговора
17 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
50042. РЕУЦЕВА, МАТРЕНА МАРКЕЛОВА. Мщ. г. Бендеръ, 50 л., рд. въ г. Тирасполѣ; — Тираспольск. У. С., 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 17 Іюня 904 (Вѣр.).

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