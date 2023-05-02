Мараев Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мараев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7161. МАРАЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 47 л., Красно-Баковск. у., Глуховск. в. и с. Н. С. 8 уч. Красно-Баковск. у. Ст. 140, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 5 л. Приг вступил в закон. силу 29 апр. 924.
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