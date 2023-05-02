Дерновой Никифор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерновой
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46456. ДЕРНОВОЙ, НИКИФОРЪ СТЕПАновъ. Каз. ст. Полтавской, Темрюкск. отд., 20 л.; — Екатеринодарск. О. С., 134, 135, 140, 149 и 1489 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 30 Апр. 905.
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