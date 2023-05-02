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Артемьев Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 апрель 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
426. АРТЕМЬЕВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. Кадниковск. у., Пельшемск в., с. Лапатина;—Н. С. 6 уч. Кадниковск. у. Покуп. заведом. краден., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 15 апр. 921.

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