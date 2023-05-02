Рябицкий Степан Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябицкий
- Имя
- Степан
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8518. РЯБИЦКИЙ СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 20 л., Ютинцовск. у., Мглинск. в., с. Костиничи. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш св. 9 л. 7 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 мая 923.
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