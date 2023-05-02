Гильдберг Крист Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гильдберг
- Имя
- Крист
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37113. ГИЛЬДБЕРГЪ, КРИСТЪ МАРТИновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Виндав. у., Эдваленск. в., 51 г.; — Либав. О. С., 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Янв. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 101924. | 906 61375 169 М. | 904 96068 169 М. | 905 38499 170¹ М.
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