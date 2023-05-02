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Артемов Филипп Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемов
Имя
Филипп
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129622. АРТЕМОВЪ, ФИЛИППЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Луганска, Славяносерб. у., 39 л.; — М. С. 2 уч. Таганрог. окр. 23 Окт. 909, 14¹, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. | 906 68133 170 М.

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