Артемов Филипп Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129622. АРТЕМОВЪ, ФИЛИППЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Луганска, Славяносерб. у., 39 л.; — М. С. 2 уч. Таганрог. окр. 23 Окт. 909, 14¹, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. | 906 68133 170 М.
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