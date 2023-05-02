Рыбин Герасим Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбин
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44733. РЫБИНЪ, ГЕРАСИМЪ СЕРГѢевъ. Сс.-посел. Ачинск. у., Балахтинск. в., д. Парновой, 27 л., рд. Бугурусланск. у., Ефремо-Зыковск. в., въ с. Егорьевѣ; — Краснояр. О. С., 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У. и § ѴІ 438 У. о сс., врем. зав. раб. 1 г. Исп. 26 Марта 907. | 99 103192 1654 У. | 96 13109 169 М. | 97 64449 170 М.
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