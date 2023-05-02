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Фалалеев Никита Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фалалеев
Имя
Никита
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10248. ФАЛАЛЕЕВ НИКИТА ЕФИМОВИЧ, 19 л., Свердловск. окр., Белоярск. р., с. Камышевского. Н. С. 17 уч. Свердловск. окр. Ст. 177, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/ІѴ—26.

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