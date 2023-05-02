Арзуманов Агаси Арустамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арзуманов
- Имя
- Агаси
- Отчество
- Арустамов
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44936. АРЗУМАНОВЪ, АГАСИ АРУСТАмовъ. Под. с., жит. г. Нухи, 24 л.; — Бакин. О. С. (во 2 р., 1 р. Военн. С.), 134, 135, 13, 1666, 2 и 3 п. 1671 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 31 Янв. 905.
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