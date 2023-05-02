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Белов Иван Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Иван
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1745. Белов Иван Кириллович, 17 л., б. Алтайск. г., Бийск. уч. Солтанск. в., с. Березовки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 149, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29 июня 926.

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