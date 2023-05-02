Турков Николай Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9692. ТУРКОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 43 л., рд. в Лифляндск. г. Н. С. 8 отд. г. Ленинграда. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 27/І—26.
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