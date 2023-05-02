Якубенкова Акулина Архипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якубенкова
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Архипова
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47186. ЯКУБЕНКОВА, АКУЛИНА АРХИпова. Мщ. г. Кролевца, 35 л.; — Г. С., гг. Кролевца и Коропа, 14я, 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 13 Апр. 907. | 907 9742 169 М. | 99 8403 172 М. | 99 107181 1655 У. | 98 47487 169 М. | 99 51845 172 М.
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