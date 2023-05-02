Колосов Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колосов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6272. КОЛОСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л., Весьегонск. у., Никольск. в., д. Бродышна, Н. С. 4 уч. Высьегонск. у., Ст. 180, пор. пр. 3 г., Исп. 11 авг. 923.
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