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Григорьев Алексей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Алексей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
10 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1850. Григорьев Алексей Матвеевич, 21 г., Ленннградск. г., Троцк. у., Бегуницк. в., д. Коростовицы. Ленинградск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л., П. в. з. с. 10/ІІІ—26.

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