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Березин Алексей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березин
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
15 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
585. Березин Алексей Дмитриевич, 24 л., Тверск. г., Бежецк. у., и в. Н. С. 1 р. Бежецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/ІІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 24/ІХ—26.

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