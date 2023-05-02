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Киндулов Гурьян Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киндулов
Имя
Гурьян
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5866. КИНДУЛОВ ГУРЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г, Уржумск. у., Кукнургск. в., д. Зарецкое, В. Т. 2 стр. корп., Ст. 18Оа, лиш. св. 3 г., Исп. 28 авг. 923.

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