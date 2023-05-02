Невлад Корней Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевлад Корней Яковлев

Невлад Корней Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Невлад
Имя
Корней
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
17 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
90270. НЕВЛАДЪ, КОРНЕЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Могилев. у., Ханьковецк. в., с. Жвана, 34 л.; — К.-Подольск. О. С., 134, 135 и 1641 У., арест. отд. 4 г. Исп. 17 Марта 908.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.