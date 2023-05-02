Еремкин Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46697. ЕРЕМКИНЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ардатовск. у., Лобаскинск. в., с Киржеманъ, 21 г.; — Симбирск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Мая 905. | 904 13417 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 31754. | 902 52476 170¹ М. | 901 65877 169 М.
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