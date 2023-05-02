Химичев Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Химичев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140793. ХИМИЧЕВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Усть-Медвѣдицк. окр., в. и с. Михайловскаго, 40 л.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 82601.
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