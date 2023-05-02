Карпов Андрей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39324. КАРПОВЪ, АНДРЕЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Духовщин. у., Надвинск. в., с. Пнева, 52 л.; — Тверск. О. С., 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 29 Нояб. 908. | 904 4032 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 31683. | 97 87576 1655 У. | 91 138554 1647 У. | 96 88116 1655 У. | 89 3771 172 М.
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