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Хойт Абель-Вольф Гершов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хойт
Имя
Абель-Вольф
Отчество
Гершов
Дата исполнения приговора
15 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140836. ХОЙТЪ, АБЕЛЬ-ВОЛЬФЪ ГЕРШОВЪ. Мщ. м. Биржанъ, Поневѣж. у., 16 л.; — М. С. 7 уч. г. Риги, 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 15 Іюля 909.

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