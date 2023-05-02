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Хохлов Антон Селиверстович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохлов
Имя
Антон
Отчество
Селиверстович
Дата исполнения приговора
27 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 328
Источник
Скан
Оригинальная запись
11360. ХОХЛОВ АНТОН СЕЛИВЕРСТОВИЧ, 27 л., Псковск. г., Себежск. у., Чудилинск. в., д. Кордяшево. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 5 м. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—26.

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