Урываев Яков Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урываев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9965. УРЫВАЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 36 л., Тамбовск. г., б. Лебедянск. у. и в., мест. Хомутец. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 113, 116, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/ІІІ—26.
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