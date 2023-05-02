Воронин Павел Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1188. Воронин Павел Григорьевич, 32 л., Борисоглебск. у., Жердевск. в. д. Чипировки. Тамбовск. Г. С. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1/І—26.
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