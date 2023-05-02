Жабко Филимон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жабко
- Имя
- Филимон
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33436. ЖАБКО, ФИЛИМОНЪ (АСТІОНЪ И АГАПИТЪ) (Игнатьевъ) (онъ же Грищенко и Черненко). Лиш. ос. пр. изъ к. Лохвицк. у., в. и с. Вороньковъ, 25 л.; — Лубен. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Дек. 907. | 905 12116 1655 У. | 902 86349 170¹ М. | 902 12663 169 М.
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