Миляев Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миляев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26646. МИЛЯЕВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Новохоперск. у. Вер.-Крапивенск. в.; — Н. С. Тасанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Осужд. 20 нояб. 920.
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