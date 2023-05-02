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Шарова Евгения Константиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарова
Имя
Евгения
Отчество
Константиновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
11921. ШАРОВА, ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 32 л. Гр. Хо пюгорск. у., Елищк. в., д. Фатеевской; — Н. С. 1 отд. Моск.-Заставск. р. г. Петрограда. Лиходат., пр. р. 6 м., по амн. от нак. освоб.

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