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Агафонов Иван Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафонов
Имя
Иван
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44689. АГАФОНОВЪ, ИВАНЪ НИКИТИНЪ (онъ же Гапонюкъ). К. Новоградволын. у., Полонск. в. и м., 59 л.; — Житомір. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 14 Марта 905.

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