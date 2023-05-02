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Дергачев Федор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дергачев
Имя
Федор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3854. ДЕРГАЧЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 54 л., 1 Донск окр., Н.-Кундрюченск. в., сл. У.-Быстрянской. Н. С. 3 уч. 1 Донск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1½ г. Исп. 28 авг. 923.

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