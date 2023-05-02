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Седельников Гавриил Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седельников
Имя
Гавриил
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
03 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
35889. СѢДЕЛЬНИКОВЪ, ГАВРІИЛЪ МАТвѣевъ. Каз. пос. Кривоозернаго, ст. Петропавловской, Потропавлов. у., 19 л.; — Омск. О. С., 134, 135, 110, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 3 Марта 905.

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