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Банис Степан Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Банис
Имя
Степан
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
13 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129832. БАНИсЪ, СТЕПАНЪ АЛЕКСАНдровъ. К. Вилкомирск. у., Олотск. в., 29 л.; — Вилен. С. П., 134, 135, 148, 152, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 13 Іюля 909.

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