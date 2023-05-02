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Мангасаров Зиновий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мангасаров
Имя
Зиновий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8705. МАНГАСАРОВ ЗИНОВИЙ ИВАНОВИЧ, 47 л., Елизаветпольск. г., Джеванширск. у. и в. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 181, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 28 марта 923.

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