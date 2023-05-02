Хващевский Иван Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хващевский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11071. ХВАЩЕВСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., Омск. г., Тарск. у., Седельниковск. р., с. Вознесенского. В. Т. 36 стр. див. Ст. ст. 9 ч. 1, 11 ч. 22 П. В. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 21/ІѴ—26.
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