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Бахарев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахарев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
446. Бахарев Василий Иванович, 16 л., Тарусск. у. д. Халички. Н. С. 24 Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/Х—26.

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