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Бабурин Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабурин
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
23 июль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
397. БАБУРИН, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 34 л. Гр. Серпуховск. у., в. и д. Бабыкиной; — Н. С. Сокольническ. р-на Сухаревск. отд. г. Москвы. Праздношатат., лиш. св. 6 м. Исп. 23 июля 819.

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