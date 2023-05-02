Хламов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХламов Сергей Алексеевич

Хламов Сергей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хламов
Имя
Сергей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
12 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7829. ХЛАМОВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Гр. Рязанск. у., Фидятинск. в., с. Константиново,; Н. С. Замоскворецк. р-на 6 отд. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 12 июня 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.