Хламов Сергей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хламов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7829. ХЛАМОВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Гр. Рязанск. у., Фидятинск. в., с. Константиново,; Н. С. Замоскворецк. р-на 6 отд. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 12 июня 919.
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