Лаврецов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаврецов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6084. ЛАВРЕЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 37 л, Вытегорск у., Андомск. в., д. Ольково. Н. С. 2 уч. Вытегорск. у. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28/ХІІ—23.
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